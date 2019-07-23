В Совете Федерации одобрили законы, которые уточняют порядок выбора работником зарплатного банка и вводят штрафы за нарушение этого права работодателем.
Первый документ устанавливает административную ответственность за препятствия к осуществлению работником права сменить кредитную организацию, в которую должна перечисляться его зарплата.
Штраф за нарушение для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщает
Второй проект увеличивает срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка с пяти до 15 календарных дней.
Ранее News.ru сообщал, что россияне равнодушно относятся к «зарплатному рабству» и не интересуется условиями, которые предлагают другие банки.