https://static.news.ru/photo/5024ff78-ad57-11e9-8f4c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Совете Федерации одобрили законы, которые уточняют порядок выбора работником зарплатного банка и вводят штрафы за нарушение этого права работодателем.

Первый документ устанавливает административную ответственность за препятствия к осуществлению работником права сменить кредитную организацию, в которую должна перечисляться его зарплата.

Штраф за нарушение для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

Второй проект увеличивает срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка с пяти до 15 календарных дней.

Ранее News.ru сообщал, что россияне равнодушно относятся к «зарплатному рабству» и не интересуется условиями, которые предлагают другие банки.