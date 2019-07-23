https://static.news.ru/photo/be3f4df6-ad3e-11e9-82c4-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Совет Федерации одобрил законопроект, предлагающий возвращение истцу до 70% уплаченной им госпошлины в случае примирения сторон в суде или при отказе от претензий. В настоящее время возврату подлежит 50% от суммы госпошлины.
Законопроектом предлагаются изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым до 70% государственной пошлины будет подлежать возвращению истцу при заключении мирового соглашения, отказе от иска, признании ответчиком иска, — сообщает ТАСС.
Как писал News.ru, Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий увеличение размера государственной пошлины за выдачу вида на жительство. Она поднимется с 3500 до 5000 рублей. Такое увеличение связано с введением бессрочного вида на жительство, за исключением выдачи документов высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).