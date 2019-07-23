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Законопроект о разрешении розничной продажи пива на стадионах во время спортивных мероприятий в РФ внесли на рассмотрение нижней палаты депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищёв.

В пояснительной записке парламентарии отмечают, что идея законопроекта основана на международной практике. По их мнению, продажа напитков из ячменного солода и хмеля официально разрешена почти во всех европейских странах —...