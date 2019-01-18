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Совфед: за разрыв отношений ответит Киев

Serg Glovny/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Москва заинтересована в дружеских отношениях с Украиной. Ответственность за разрыв Киевом соглашений с Кремлём лежит полностью на администрации Петра Порошенко, заявил российский сенатор Олег Морозов.

РФ никогда не делала заявлений о том, что какие-либо договоры с соседним государством не играют важной роли в двусторонних отношениях. Подобные действия «соседей» до добра не доведут, уверен политик.

«Глаза и мозг украинских политиков застилает политика ненависти и предстоящие выборы. Все играют на этот результат, бросают в топку всё, на чём ещё как-то держатся наши отношения с Украиной», — цитирует Морозова ФАН.

Киев объявил о прекращении действия 49 договоров с Кремлём и о планах аннулировать ещё 50 документов.

Ранее News.ru сообщал о возможном введении визового режима между Украиной и РФ. Первым пунктом в поставленной задаче будет разработка программного обеспечения, благодаря которому власти смогут заранее узнавать о предстоящем визите россиян.

Сейчас для того, чтобы попасть в Незалежную, требуется биометрический загранпаспорт и документы, подтверждающие цель визита. Кроме того, пограничники снимают отпечатки пальцев у всех въезжающих.


#москва #украина #россия #киев #Совфед
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