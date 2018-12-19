Что мы помним об СССР

https://news.ru/storage/news/592b4b275d80e5e66f33da892382baf3/806e9cac-60cd-43dd-922f-97adcf500430_850.jpg Майстерман Семен, Науменков Николай/Фотохроника ТАСС

Почему две трети россиян скучают по советским временам и стабильности

Две трети россиян скучают по Советскому Союзу: к такому выводу пришли социологи «Левада-центра». По словам экспертов, тренд на ностальгию по СССР становится всё заметнее. 66% сожалеющих о «стране советов» — максимальное количество за последние десять лет.

С чем ассоциируется у россиян советское время? Большинство опрошенных говорили об экономической стабильности, о «чувстве принадлежности к великой державе», о дружбе и доверии друг к другу. Сложно не мечтать об этом прекрасном времени, когда жизнь была спокойнее и приятнее.

Зайти по-соседски за солью, отметить праздник всей деревней, без страха отпустить ребёнка на прогулку — многие хотели бы жить именно так, общно, а не разрозненно. Нельзя не припомнить и яркие праздники, митинги, которые помогали сплотиться, ощутить гордость за страну. Бесплатные кружки и секции, отличное школьное образование, гарантированное рабочее место «по распределению», кооперативные квартиры от завода — таких социальных гарантий жаждет нынешняя молодёжь.

«Легенда о золотом веке»

Часто люди припоминают хорошее и забывают плохое. Ведь на годы существования Советского Союза пришлись гражданская и мировая войны, годы сталинских репрессий, голод, брежневский застой и андроповские гонения на тунеядцев. Отсутствие туалетной бумаги в магазинах, раздобытые через знакомых чешские украшения и польская косметика, бесконечные очереди, коммуналки и крошечные «хрущёвки» — эти неприятные моменты стираются из памяти после двадцати лет капиталистического изобилия.

«Людей, которые реально помнили бы Советский Союз — всё меньше. Больше тех, кто относятся к СССР как к легендарному „золотому веку“», — говорит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его словам, сейчас история СССР мифологизируется. Например, советский спорт — это легендарные хоккеисты, которые были лучшими в мире. Прекрасные футболисты, первый полёт в космос — про всё это снимаются художественные фильмы, на которые с удовольствием ходит молодое поколение.

Вячеслав Ун Да-син/ТАСС Легендарный матч между командами СССР и Канады в рамках суперсерии

Воспоминания о Советском Союзе — это результат успешной советской пропаганды, отмечает политолог Дмитрий Орешкин.

«СССР, о котором тоскуют — воображаемый. Никто не помнит, как оно было на самом деле, но все помнят, что он был большой, справедливый, с бесплатным образованием, с рабочими местами — все эти пропагандистские вещи остались, а негатив весь выветрился. Точно так же через пять лет будут тосковать по Путину», — полагает эксперт.

Время равенства и стабильности

Перед распадом СССР жители ассоциировали союз со страной вечного застоя и вечного дефицита, отмечает социальный психолог, преподаватель МГУ Алексей Рощин. Однако в 90-е люди ощутили на себе проблемы эпохи перемен, многим пришлось «переквалифицироваться» из инженеров в торговцев.

«Люди надеялись, что перемены приведут их к лучшему уровню жизни, они будут зарабатывать больше денег. Но так произошло не со всеми — у многих уровень жизни изменился к худшему», — отмечает собеседник.

Потому произошёл переворот в сознании. Если раньше СССР ассоциировался с застоем, то теперь он ассоциируется со стабильностью, социальными гарантиями. И социальным равенством.

Попов Геннадий/Фотохроника ТАСС

В советское время люди жили небогато, но у них не было перед глазами примера вопиющего богатства. Народные депутаты, футболисты, звёзды эстрады носили ту же одежду, ездили на тех же автомобилях, ели ту же еду. Никому не приходило в голову кичиться яхтами, поездками на Сейшелы, шампанским за тысячи долларов и золотыми унитазами.

«Сейчас пропасть между богатыми и бедными возросла тысячекратно. Может быть, в целом люди стали жить лучше, но резкое неравенство психологически угнетает людей, вызывает чувство зависти», — говорит Алексей Рощин.

С ним согласен и Дмитрий Солонников. Диссонанс между разговорами о великой державе России и тем, как люди ощущают себя, вызывает ностальгию по СССР, считает он.

«Не было персональных яхт, которые больше, чем самые большие фрегаты российского флота, не было шубохранилищ, не было персональных самолётов, семей, выехавших на ПМЖ в Лондон. Такого чудовищного разрыва между жизнью элиты и жизнью простых граждан не было», — отмечает эксперт.

Россия устала от перемен

Тоска по СССР — зеркальное отражение разочарования в современной действительности, подчёркивает Дмитрий Орешкин.

«Когда СССР распадался, граждане думали о дефицитных вещах, о доходах, о личной безопасности, а распад страны их волновал намного меньше. Удовлетворив материальные потребности, люди задумались о духовных запросах. Именно поэтому появилась тоска по великому и могучему Советскому Союзу. Появился запрос на самоидентичность как великой страны», — объясняет он.

По его словам, ностальгия по СССР — это тревожный сигнал для действующей власти. Если люди скучают по советским временам — значит, их не устраивает «путинская» Россия.

Доктор философских наук, автор книги «Беседы о смыслах» Игорь Чубайс считает, что искать светлые стороны в советском времени россиян побуждает кризис и кажущаяся безысходность в настоящем. Никакого иного пути развития наши соотечественники не видят, потому что по телевизору им не показывают, как бывшие союзные республики — Польша, Чехия — успешно развиваются.

«Интерес к СССР — доказательство духовной деградации населения, которое подпитывается действующей властью», — отмечает он.

Советский диссидент и правозащитник Валерий Борщёв напоминает, что в Советском Союзе были большие проблемы с правам человека. Речь идёт даже не о сталинских репрессиях, а о более позднем времени. Хотя СССР ратифицировал Хельсинскую декларацию, зачастую её постулаты игнорировались. Например, не было свободы совести — верующие люди не могли спокойно ходить в церковь, открыто исповедовать свою религию. Были проблемы со свободой слова — говорить правду было запрещено, особенно журналистам.

А. Чепрунов/РИА Новости

«Я работал в газете „Комсомольская правда“. Испытал цензуру на себе. В итоге распрощался с карьерой журналиста — устроился в Театр на Таганке пожарным», — вспоминает Борщёв.

Почему же ностальгия по советскому прошлому усилилась в 2018 году? Алексей Рощин связывает это с пенсионной реформой. Увеличение пенсионного возраста люди восприняли крайне болезненно, и сразу же начали вспоминать о прошлом — мол, в СССР такого не было.

На самом же деле многие вспоминают, что жизнь в «стране советов» была не такой уж хорошей. Да, газеты не писали о маньяках и похищениях детей, создавая иллюзию спокойной жизни — но уменьшалось ли от этого количество преступлений? Да, была пенсия, но приобрести на неё товары в магазинах было непросто. Да, на работе можно было трудиться не столь интенсивно — но в итоге страна производила немногочисленные и низкокачественные товары. Да, каждый был обеспечен работой — но ведь в итоге плановая экономика доказала свою нежизнеспособность. Именно отсутствие экономического развития многие эксперты считают причиной распада страны.

Что люди думают об СССР

Редакция News.ru спросила у россиян, что они помнят о советских временах. Ответы оказались самыми разными. Оказалось, наши соотечественники вспоминают и о единении людей, и о стабильности, и о безопасности — и, конечно, об очередях, нехватке продуктов, недоступных лекарствах и уроках «политинформации» в школе. Мы также предлагаем читателям News.ru ответить на вопрос: а с чем у вас ассоциируется СССР?

Алексей Куприянов, кандидат исторических наук

Было больше определённости. Мои родители были инженерами, получили квартиру в 30 лет, успели накопить на машину. Средний класс чувствовал себя стабильно, и люди понимали, чего могут достигнуть, пойдя на ту или иную работу.



Кирилл Чиркин, муниципальный депутат

Моя семья скучает по СССР. В советское время жили неплохо. Не шиковали, но достаток был. Родители, бабушки и дедушки вспоминают, что простых людей уважали, с ними считались. В государственных учреждениях не хамили, как сейчас. Вопросы решались по справедливости, исходя из того, что собеседник — тоже человек и он пришёл за помощью.

Илья Мищенко, член федерального бюро движения «Солидарность»

В деревнях на северо-западе страны были коровы, традиционные поля не зарастали, жители не покидали деревни. Сейчас многие населённые пункты опустели и одичали. Повсюду в лесах и вдоль дорог разбросан мусор, который никто не убирает.

Максим Кулишевский

Люди скучают по своей юности, именно с ней у многих ассоциируется СССР. Для меня советское время — это весёлое беззаботное детство, живые бабушки и дедушки, молодые родители, общая незамутненность и способность радоваться каждой мандаринке в Новый год. А вот по очередям, дефициту, пионерским линейкам — точно не скучаю. По «самому вкусному в мире мороженому» тоже, я его и тогда не ел.

Ирина Лисичкина, пенсионерка

Моё детство пришлось на 60-е годы, и я помню, как было безопасно на улицах. Дети в возрасте 4−5 лет гуляли во дворе без мам и бабушек. В школу меня никогда никто не провожал. А вот сейчас ребёнка одного я бы на за что не отпустила.

Дмитрий Нестеров, член совета движения наблюдателей «Сонар»

Москва была просторным и зеленым городом. Люди меньше спешили и суетились. В бесплатных поликлиниках ещё были хорошие врачи. В продуктовых магазинах было не густо с выбором, но не сказать, что это сильно людей напрягало — многие семьи приспособились и сами готовили вкусные штуки. Финский сервелат ели по праздникам. Хорошие или импортные промтовары «выкидывались» на прилавки спорадически — сразу собирались очереди. За телевизорами и машинами люди записывались в очереди на несколько месяцев/лет.

Георгий Петрусов/РИА Новости

Наталья Гардаш

А вот я помню пустые полки в магазинах, убогую обувь и одежду, отвратительные игрушки. Жуткие ежедневные уроки политинформации в школе. Постоянные торжественные линейки. Сплошное лицемерие: вслух хвалили Брежнева, а за глаза все взрослые смеялись над ним. Слушали Высоцкого, но не рассказывали об этом посторонним.

Ирина Евстифорова, учитель

Мне было пять лет. Все лето я проводила в деревне в Подмосковье. В каждом доме было около пяти детей, местных и дачников. Наш сосед решил объединить всех нас единой идеей — Сельская Олимпиада! Был построен факел, поднимался флаг, всё это на берегу реки Москвы. Помню, мы репетировали танец в хороводе. А вот в день Олимпиады я слегла с температурой и всё пропустила, было жутко обидно. Но ребята принесли мне настоящую медаль на красной атласной ленте, на которой написано Олимпиада-80. До сих пор она у меня хранится.

Владимир Ардаев, журналист

В городе Свердловске (ныне Екатеринбург) с середины 1970-х мяса в продаже не было, и даже последний магазин «Колбасы» на моих глазах закрылся. Мясо выдавали к праздникам — на одну прописанную единицу по одному килограмму. Три раза в год — к 1 мая, 7 ноября и к Новому году. Талоны выдавали в жилконторе, отоварить их можно было в строго определенных магазинах, где выстраивались многочасовые очереди. Мясо (или куски жирной свинины, или говяжьи кости) быстро кончалось, иногда его предлагали заменить на армейскую тушенку — банка 700 г вместо 1 кг. В нашем районе был дикий случай. В семье умерла бабушка, так, чтобы не лишиться ее талона на мясо, её месяц не хоронили — так и лежала в квартире, пока не мумифицировалась.

Борис Мисник, координатор политического комитета партии «Яблоко»



Я был в командировке в Якутии, на алмазодобывающем предприятии. Мне гордо показали простую стеклянную чашу величиной с суповую тарелку, наполненную крупными алмазами. Цена этой чаши явно превышала сотни миллиардов рублей. Но женщина, державшая в руках это драгоценное сокровище, жаловалась на то, что не может «достать» дочке приличные туфли на выпускной вечер. Обычная жизнь «простого советского человека» проходила в атмосфере постоянной униженности и зависимости от благосклонности всякого рода начальства, распределяющего все и вся: от путевки в пионерлагерь до направления на учебу в МГИМО или в МГУ, и от талона на импортные сапоги до права на приобретение «москвича».

Карина Старостина, библиотекарь

Мне было около пятнадцати лет, конец 70-х. Я заболела, пропустила год в школе. Меня смотрят хорошие врачи и делают вывод: нужно одно лекарство, импортное, в СССР оно не продается. Стали давать отечественный заменитель — помогает, но не очень. Мама подняла на ноги всех друзей, вспомнила про знакомых в Англии. Через некоторое время пришла посылка от них с большой банкой таблеток. В общем, вылечили меня.

Алла Николаева

Помню, как мы с мамой стояли в Детском мире на Лубянке за детскими колготками часа три-четыре. То есть, взрослые стояли в очереди, а дети (и я в том числе) спали под лестницей в духоте на каких-то коробках. Нам повезло, колготок хватило. Про «качество» их даже говорить не хочу. Когда мне кто-то начинает восторженно говорить про СССР, я в ответ рассказываю этот эпизод. На этом разговор заканчивается.