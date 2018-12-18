Советский бомбардировщик нашли поисковики в Приморье

Участники поискового объединения «Авиа Поиск» обнаружили в районе города Арсеньев в Приморье разбившийся 12 июня 1941 года советский дальний бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Находку обнаружили в результате полевой поездки на место, определённое по информации от местных жителей и архивам. Поисковики осмотрели место катастрофы, где осталась воронка, в которую частично вошла носовая часть самолёта, передаёт РИА Новости.
Также найдены детали с номерами одного из двигателей и номер бомбардировщика.
В мае 2019 года поисковики займутся изучением останков членов экипажа, а также приступят к установлению обстоятельств гибели ДБ-3.
Находка стала неожиданностью для поисковиков, поскольку согласно собранной за несколько лет информации в указанном районе падал другой бомбардировщик — ТБ-3. Очевидцы находили там 12-цилиндровые моторы водяного охлаждения и фрагменты гофрированной обшивки.
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