Советский бомбардировщик нашли поисковики в Приморье

https://news.ru/storage/news/dea04af1ed5eaeb2af0584ba892313e5/71ab3919-1c29-4d05-b33d-d46fe263ccf1_850.jpg Alan Wilson/CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

Дальний бомбардировщик ДБ-3

Участники поискового объединения «Авиа Поиск» обнаружили в районе города Арсеньев в Приморье разбившийся 12 июня 1941 года советский дальний бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Находку обнаружили в результате полевой поездки на место, определённое по информации от местных жителей и архивам. Поисковики осмотрели место катастрофы, где осталась воронка, в которую частично вошла носовая часть самолёта, передаёт РИА Новости.

Также найдены детали с номерами одного из двигателей и номер бомбардировщика.

В мае 2019 года поисковики займутся изучением останков членов экипажа, а также приступят к установлению обстоятельств гибели ДБ-3.

Находка стала неожиданностью для поисковиков, поскольку согласно собранной за несколько лет информации в указанном районе падал другой бомбардировщик — ТБ-3. Очевидцы находили там 12-цилиндровые моторы водяного охлаждения и фрагменты гофрированной обшивки.

Как сообщал News.ru, в ноябре международная конференция «Судьба солдата», посвящённая архивным исследованиям, стартовала в Москве. Участниками мероприятия стали как профессиональные историки, так и исследователи-любители.