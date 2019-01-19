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Советник Рогозина получит новую должность

Кирилл Кухмарь/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Советник главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Никита Анисимов займёт пост руководителя департамента информационной политики кремлёвского управления по общественным проектам.

По данным источников, близких к администрации президента, он уже прошёл проверку и должен приступить к работе в ближайшее время.

Уход Анисимова из Роскосмоса подтвердил и источник в госкорпорации, передаёт РБК.

Ранее данную должность занимал Алексей Жарич, который стал референтом управления после повышения.

Ранее News.ru писал, что в структуре управления ретейлера «Магнит» появится новая должность. Президентом компании может стать бывший глава «Ленты» Ян Дюннинг. О назначении будет объявлено в ближайшее время. В 2018 году у «Магнита» поменялся акционер, а затем пришла новая команда управленцев. 


#роскосмос #назначения #Рогозин #Анисимов
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