Советник Рогозина получит новую должность

https://news.ru/storage/news/6888df3fc0536703150895cc39037863/dc43ba42-1819-4e00-92fd-d5883b4aa6bc_850.jpg Кирилл Кухмарь/ТАСС

Советник главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Никита Анисимов займёт пост руководителя департамента информационной политики кремлёвского управления по общественным проектам.

По данным источников, близких к администрации президента, он уже прошёл проверку и должен приступить к работе в ближайшее время.

Уход Анисимова из Роскосмоса подтвердил и источник в госкорпорации, передаёт РБК.

Ранее данную должность занимал Алексей Жарич, который стал референтом управления после повышения.

Ранее News.ru писал, что в структуре управления ретейлера «Магнит» появится новая должность. Президентом компании может стать бывший глава «Ленты» Ян Дюннинг. О назначении будет объявлено в ближайшее время. В 2018 году у «Магнита» поменялся акционер, а затем пришла новая команда управленцев.