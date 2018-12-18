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Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами

Владимир Толстой Anton Belitsky/Global Look Press

Владимир Толстой

общество [ версия для печати ]

Владимир Толстой, советник президента РФ по культуре, заявил, что от творчества рэп-исполнителей «нельзя отмахиваться». Он выразил уверенность, что нужно искать диалог с музыкантами, так как «это касается жизни огромного количества молодых граждан нашей страны».

Толстой также отметил, что «оставаться совсем безучастным, в стороне от этого процесса — неправильно и странно».

«Важно то, что это талантливые люди, что там есть интересная поэзия, есть интересная музыка. Это просто нужно лучше изучать нам, людям более старшего поколения, попытаться понять, погрузиться в это», — цитирует Толстого РИА Новости.

Советник президента подчеркнул, что от рэпа «нельзя отмахиваться как от ерунды, потому что это не только имеет массовый характер, но и отражает современные формы искусства, часто достаточно талантливого».

Ранее, как сообщал News.ru, Госдума в качестве поддержки объявила конкурс на лучшего рэпера России. Один из самых одиозных исполнителей российской эстрады Сергей Шнуров, хоть и не являющийся представителем этого движения, назвал попытки депутатов «нелепыми».


#рэп #рэперы #ВладимирТолстой
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