Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами

https://news.ru/storage/news/4c513ee7c0e5e0cc9beff1cde31827d8/0449b0ae-fa72-48d3-9387-013d6e2b274b_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Владимир Толстой

Владимир Толстой, советник президента РФ по культуре, заявил, что от творчества рэп-исполнителей «нельзя отмахиваться». Он выразил уверенность, что нужно искать диалог с музыкантами, так как «это касается жизни огромного количества молодых граждан нашей страны».

Толстой также отметил, что «оставаться совсем безучастным, в стороне от этого процесса — неправильно и странно».

«Важно то, что это талантливые люди, что там есть интересная поэзия, есть интересная музыка. Это просто нужно лучше изучать нам, людям более старшего поколения, попытаться понять, погрузиться в это», — цитирует Толстого РИА Новости.

Советник президента подчеркнул, что от рэпа «нельзя отмахиваться как от ерунды, потому что это не только имеет массовый характер, но и отражает современные формы искусства, часто достаточно талантливого».

Ранее, как сообщал News.ru, Госдума в качестве поддержки объявила конкурс на лучшего рэпера России. Один из самых одиозных исполнителей российской эстрады Сергей Шнуров, хоть и не являющийся представителем этого движения, назвал попытки депутатов «нелепыми».