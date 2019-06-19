https://static.news.ru/photo/f5e5c938-926d-11e9-a51f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новые технологии позволили террористам создавать холодное и огнестрельное оружие из полимерных материалов в домашних условиях, заявил замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков.

По его словам, изготовленное боевиками с помощью 3D-принтера оружие невозможно распознать металлодетектором.

Помимо этого, он рассказал об одной из новых форм терроризма, заключающейся в попытках атаковать объекты береговой инфраструктуры с участием пловцов-диверсантов, которые прошли подготовку в специализированных центрах и способны минировать акватории морских портов, а также захватывать гражданские суда, в первую очередь танкеры и газовозы.

Коков добавил, что с каждым годом всё более актуальной становится проблема несанкционированного вмешательства боевиков в работу автоматизированных систем управления потенциально опасных и критически важных объектов, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, ранее замсекретаря Совбеза сообщил, что Россия фиксирует попытки международных групп террористов получить доступ к ядерному и биологическому оружию. По его словам, такие тенденции в тактике боевиков требуют «отдельного внимания и анализа».