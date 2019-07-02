https://static.news.ru/photo/a5503544-9cc2-11e9-8ccb-fa163e074e61_1024.jpg Борис Титов Фото: АГН «Москва»

Совет безопасности России получил обращение бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. В нём он просит внести изменения в статью 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества).

Титов отметил, что сейчас действие статьи не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности в связи с мошенничеством в сфере кредитования, компьютерной информации и страхования. Омбудсмен указал, что дополнительное вменение обвинений в организации преступного сообщества происходит либо когда необходимо продлить срок, либо снять ограничения на избрание меры пресечения.

В результате существенно возрастают сроки наказания; увеличиваются сроки отбытия наказания для подачи ходатайств об условно-досрочном освобождении или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, — говорится в письме Титова.

Он подчёркивает, что бизнесмены попадают в колонии для особо опасных преступников, что повышает риски неправомерного давления на осуждённых с целью финансирования криминальной среды. При этом в качестве признаков преступления по статье 210 рассматриваются взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью организаций, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф». По его словам, сделка, которую руководству компании инкриминируют в качестве преступления, характерна для многих российских компаний.