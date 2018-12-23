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Сотрудники «УС-30» задержаны по делу о пожаре в шахте

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Четырёх сотрудников подрядной организации ФГУП «УС-30 СМУ-680» задержали в рамках расследования уголовного дела о пожаре в шахте Соликамска, жертвами которого стали девять человек.

Официальный представитель СК Светлана Петренко также сообщила, что делом займётся центральный аппарат Следственного комитета.

По её словам, Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль.

«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и лица, ответственные за соблюдение правил безопасности, изымается документация», — уточнила она.

Петренко отметила, что полученные данные будут проанализированы и сопоставлены с документами, регламентирующими соблюдение правил безопасности на данном участке работ.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин поручил властям Пермского края разобраться в причинах трагедии в шахте «Уралкалия» в Соликамске и помочь семьям погибших. По словам главы региона Максима Решетникова, российский лидер по телефону запрашивал отчёт по ситуации.


#ск #пожар #БАСТРЫКИН #ШАХТА #Соликамск #уралкалий
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