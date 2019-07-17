https://static.news.ru/photo/b6119894-a89f-11e9-a477-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц отдела социальной защиты столичного района Марьино из-за однополой пары, воспитывающей двух усыновлённых детей.

Им вменяется ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. По версии следствия, фигуранты дела знали о ситуации в данной семье, но не приняли мер для защиты детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию, сообщается на сайте СКР.

В ведомстве отметили, что двое несовершеннолетних находятся в однополой семье с 2010 года. Взрослы, пропагандируя нетрадиционные отношения, формируют у них искажённые представления о семейных ценностях.

Ранее News.ru писал, что органы опеки изъяли двоих детей у родителей, заподозренных в сатанизме. Информацию о причастности супругов к оккультным организациям власти Москвы опровергли, но детей им пока не вернули.