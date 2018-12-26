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Сотрудники СИЗО отменили матч против Мамаева и Кокорина

instagram.com/kokorin9

общество [ версия для печати ]

Информация о планируемом футбольном матче в СИЗО между сотрудниками следственного изолятора и футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым не соответствует действительности.

Никаких договорённостей не было изначально. Матч не состоится ни в преддверии Нового года, ни после праздников, заявила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

По её мнению, над положением ребят «кто-то явно издевается, придумывая такие мероприятия».

О предстоящем матче заявила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва. По её словам, игра в СИЗО «Бутырка» между арестантами и сотрудниками ФСИН должна состояться после 6 января. Меркачёва добавила, что руководство СИЗО одобрило эту дату. 

Ранее адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о том, как заключённые будут встречать Новый год в СИЗО. Новогодний режим допускает более поздний отбой — в час ночи, писал News.ru.


#сизо #АлександрКокорин #ПавелМамаев
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