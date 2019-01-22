Сотрудники Роскомнадзора наказаны за сокрытие доходов

https://news.ru/storage/news/ca9a1007ab18f1a2edf5f3c73eb4842e/13756809-2691-4ebd-8d11-91065239bc71_850.jpg Александр Куров/News.ru

По представлению Генпрокуратуры РФ десять должностных лиц Управления Роскомнадзора по Южному федеральному округу привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Они представляли неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе.

«Начальник одного из отделов не отразил сведения о нахождении в собственности земельного участка и жилого дома в Краснодарском крае», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ведущий специалист этого же управления не представила сведения о доходе супруга в 900 тысяч рублей, а сотрудница отдела финансового обеспечения и бухгалтерского учёта не сообщила о наличии семи автомобилей, зарегистрированных на супруга.

Ранее News.ru писал, что директору психоневрологического интерната в Брянской области выдвинуто обвинение в коррупции. По данным Следственного комитета, Анна Радчинская обвиняется в получении взятки в размере более 400 тыс. рублей. За эти деньги она должна была заключить договоры о поставках коммерческой фирмой в интернат продуктов питания и других товаров. Взятку она получила от этой самой фирмы.