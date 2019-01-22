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Сотрудники Роскомнадзора наказаны за сокрытие доходов

Александр Куров/News.ru

общество [ версия для печати ]

По представлению Генпрокуратуры РФ десять должностных лиц Управления Роскомнадзора по Южному федеральному округу привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Они представляли неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе.

«Начальник одного из отделов не отразил сведения о нахождении в собственности земельного участка и жилого дома в Краснодарском крае», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ведущий специалист этого же управления не представила сведения о доходе супруга в 900 тысяч рублей, а сотрудница отдела финансового обеспечения и бухгалтерского учёта не сообщила о наличии семи автомобилей, зарегистрированных на супруга. 

Ранее News.ru писал, что директору психоневрологического интерната в Брянской области выдвинуто обвинение в коррупции. По данным Следственного комитета, Анна Радчинская обвиняется в получении взятки в размере более 400 тыс. рублей. За эти деньги она должна была заключить договоры о поставках коммерческой фирмой в интернат продуктов питания и других товаров. Взятку она получила от этой самой фирмы.


#коррупция #роскомнадзор
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