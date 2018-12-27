Сотрудники МЧС спасли более двух млн жизней

https://news.ru/storage/news/e2f7943cfdf7b502b4f1e210bc091274/c803da04-8015-4bab-9fc0-e27b02f1aa82_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Российские спасатели и пожарные за 28 лет существования МЧС сохранили более 2 млн человеческих жизней. Спасательным операциям активно помогают рядовые граждане.

«За [этот период] ликвидировано свыше 30 тыс. чрезвычайных ситуаций, потушено более 6 млн пожаров», — сказал глава министерства Евгений Зиничев на селекторном совещании, посвященном Дню спасателя.

Он отметил, что за этими цифрами стоит смысл и результат работы министерства.

Активность граждан, выкладывающих в соцсети информацию о происшествиях, помогает работе спасателей.

«В дежурной группе есть мониторинг СМИ и соцсетей. Неоднократно бывали случаи, когда о событии мы узнавали как раз из соцсетей», — сказал Зиничев в эфире «Россия 24».

День спасателя был установлен в 1995 году. 27 декабря выбрано не случайно: именно в этот день Совет министров РСФСР принял постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей… и формировании единой системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий ЧС», информируют «Аргументы недели».

Ранее News.ru писал о том, что, МЧС предложило закрепить в законодательстве понятие «торговый центр». Это необходимо для того, чтобы требования пожарной безопасности к таким зданиям можно было учитывать уже на стадии проектирования.