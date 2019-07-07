https://static.news.ru/photo/09a53b8c-a094-11e9-a821-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/mchs_crimea

Группу туристов на каяках спасли в Крыму. Из-за сильного ветра они не могли пристать к берегу самостоятельно.

По словам министра чрезвычайных ситуаций полуострова Сергея Шахова, инцидент произошёл в акватории Чёрного моря возле мыса Монастырский горы Аю-Даг.

В ходе проведения спасательных работ на берег были доставлены 17 граждан, из которых четверо дети, — сообщил он.

Шахов добавил, что помощь врачей туристам не потребовалась.

Он также отметил, что, помимо сотрудников МЧС, в спасательной операции принял участие доброволец со своей лодкой, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что стали известны подробности крушения катамарана в Чёрном море, в результате которого погибли два человека. Как рассказала очевидец ЧП, на катере было много людей, которые то и дело забирались на крышу и танцевали.