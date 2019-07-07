Группу туристов на каяках спасли в Крыму. Из-за сильного ветра они не могли пристать к берегу самостоятельно.
По словам министра чрезвычайных ситуаций полуострова Сергея Шахова, инцидент произошёл в акватории Чёрного моря возле мыса Монастырский горы Аю-Даг.
В ходе проведения спасательных работ на берег были доставлены 17 граждан, из которых четверо дети, — сообщил он.
Шахов добавил, что помощь врачей туристам не потребовалась.
Он также отметил, что, помимо сотрудников МЧС, в спасательной операции принял участие доброволец со своей лодкой, передаёт
Ранее News.ru писал, что стали известны подробности крушения катамарана в Чёрном море, в результате которого погибли два человека. Как рассказала очевидец ЧП, на катере было много людей, которые то и дело забирались на крышу и танцевали.