https://static.news.ru/photo/fca99f24-9cb8-11e9-b178-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ilyushin.org

Ряд топ-менеджеров и сотрудников ПАО «Ильюшин» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию) покинули свои должности.

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, всего уволилось свыше 80 человек, в том числе заместители по экономическим и юридическим вопросам, кадрам и маркетингу, а также руководители проектов по Ил-112, Ил-276 и Ил-96, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности. Реформа коснётся в первую очередь оперативно-разыскных частей.