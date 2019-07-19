Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российское отделение Greanpeace воспользовалось идеей популярного приложения FaceApp и «состарило» известные места на Земле. На полученных изображениях Байкал обмелеет, Санкт-Петербург затопит, а льды Арктики растают.

По мнению активистов, климатологи бьют тревогу: человеческая цивилизация больше не может массово сжигать уголь, нефть и газ так, как будто «завтра не придёт никогда».

Именно так будет выглядеть весь мир, если не прилагать усилия по улучшению экологической ситуации на планете, — говорится в сообщении «зелёных» в социальной сети Twitter.

Ранее News.ru сообщал, что Greenpeace требует остановить строительство Юго-Восточной хорды в Москве. В организации считают, что работы рядом с могильником радиоактивных отходов могут негативно сказаться на окружающей среде.

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