https://static.news.ru/photo/e1549012-aa2d-11e9-a56a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российское отделение Greanpeace воспользовалось идеей популярного приложения FaceApp и «состарило» известные места на Земле. На полученных изображениях Байкал обмелеет, Санкт-Петербург затопит, а льды Арктики растают.

По мнению активистов, климатологи бьют тревогу: человеческая цивилизация больше не может массово сжигать уголь, нефть и газ так, как будто «завтра не придёт никогда».

Пугающе знакомые затопленные улицы Петербурга — наследство, которое мы можем получить в ближайшем будущем. pic.twitter.com/ID124tTuWA — Greenpeace Russia (@greenpeaceru) July 19, 2019

Именно так будет выглядеть весь мир, если не прилагать усилия по улучшению экологической ситуации на планете, — говорится в сообщении «зелёных» в социальной сети Twitter .

Состаренные фото заполнили соцсети, а что если «применить» похожие фильтры к природным объектам? Например, Байкал может выглядеть так в будущем, если мы будем игнорировать проблему изменения климата pic.twitter.com/z0H3IXJQq6 — Greenpeace Russia (@greenpeaceru) July 19, 2019

Ранее News.ru сообщал, что Greenpeace требует остановить строительство Юго-Восточной хорды в Москве. В организации считают, что работы рядом с могильником радиоактивных отходов могут негативно сказаться на окружающей среде.