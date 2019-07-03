https://static.news.ru/photo/95bc9e1a-9d53-11e9-8244-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vitaly Ivanov/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники УФСБ по Магаданской области арестовали более 1,5 кг самородного золото и серебра у местного жителя. Стоимость изъятых металлов превышает 2,5 млн рублей.

По данным пресс-службы ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что таможенники главного на Шри-Ланке международного аэропорта Бандаранайке под Коломбо задержали пару предпринимателей из Сингапура, пытавшихся вывезти ювелирные изделия из золота на сумму, по разным данным, от $110 тыс. до $147 тыс.