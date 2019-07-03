Сотрудники УФСБ по Магаданской области арестовали более 1,5 кг самородного золото и серебра у местного жителя. Стоимость изъятых металлов превышает 2,5 млн рублей.
По данным пресс-службы ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, передаёт
Ранее News.ru писал, что таможенники главного на Шри-Ланке международного аэропорта Бандаранайке под Коломбо задержали пару предпринимателей из Сингапура, пытавшихся вывезти ювелирные изделия из золота на сумму, по разным данным, от $110 тыс. до $147 тыс.