https://static.news.ru/photo/4a80f72a-b301-11e9-8ac7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководство Федеральной службы охраны (ФСО) издало приказ, который не позволяет её сотрудникам использовать смартфоны и другие гаджеты в местах хранения секретных данных. Документ подписан директором организации Дмитрием Кочневым.

Использование смартфона запрещено в помещениях, где ведутся секретные работы или хранятся сведения, составляющие гостайну. Такие объекты должны иметь места для временного хранения и использования мобильных телефонов и других гаджетов, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации .

В январе News.ru писал о намерении Минобороны запретить использование соцсетей действующим военнослужащим, а также тем, кто ушёл в запас. Ранее говорилось о запрете военным рассказывать о себе в Интернете.

В марте президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает российским военным раскрывать СМИ и размещать в Интернете информацию про себя и сослуживцев. Использование смартфонов допускается только в случае их необходимости при выполнении обязанностей.

В июле стало известно про запрет на пользование телефонами в служебное время для сотрудников Росгвардии.