https://static.news.ru/photo/68971924-b5fe-11e9-937c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудник спецназа Росгвардии получил травму в ходе несанкционированной акции в Москве. При задержании участника митинга он вывихнул руку, сообщили в экстренных службах столицы.

Один из участников акции оказал активное сопротивление при задержании на Пушкинской площади, в результате чего спецназовец получил вывих руки, — сообщил собеседник ТАСС .

Пострадавший передан медикам для оказания специализированной помощи.

К настоящему времени известно о 311 задержанных в связи с акцией солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами. Среди них — корреспондент газеты «Ведомости» и член бюро Профсоюза журналистов Елена Вавина.

Как писал News.ru, ранее в Сети появилось видео задержания участников оппозиционной акции в центре Москвы. На кадрах видно, что власти применяют к гражданам силу.