https://static.news.ru/photo/68971924-b5fe-11e9-937c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Сотрудник спецназа Росгвардии получил травму в ходе несанкционированной акции в Москве. При задержании участника митинга он вывихнул руку, сообщили в экстренных службах столицы.
Один из участников акции оказал активное сопротивление при задержании на Пушкинской площади, в результате чего спецназовец получил вывих руки, — сообщил собеседник ТАСС.
Пострадавший передан медикам для оказания специализированной помощи.
К настоящему времени известно о 311 задержанных в связи с акцией солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами. Среди них — корреспондент газеты «Ведомости» и член бюро Профсоюза журналистов Елена Вавина.