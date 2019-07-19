https://static.news.ru/photo/75c56d1c-aaf0-11e9-beda-fa163e074e61_1024.jpg

Полезные ископаемые, добыча которых возможна на Луне при современном уровне развития техники, на спутнике Земли отсутствуют, рассказал заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

Учёный добавил, что минералов и руд небесное тело содержит во много раз меньше, чем Земля (около 100 против 5 000), пишет РИА Новости .

Такое богатство связано с присутствием на планете воды. Казалось бы, Луна наш естественный спутник, но она абсолютно не похожа на Землю, — поделился мнением исследователь.

20 июля мир отмечает 50-летие первой высадки на Луну. Астронавты NASA Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23:18 (московское время) в модуле корабля «Аполлон-11» прилунились на поверхности естественного спутника. Армстронг первым из жителей планеты 21 июля в 05:56 по Москве ступил на лунную поверхность.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп усомнился в необходимости повторной высадки американцев на Луну. В ходе встречи в Белом доме с главой NASA Джеймсом Брайденстайном и участниками лунной экспедиции 1969 года Майклом Коллинзом и Эдвином Олдрином политик предположил, что лучше направить усилия на высадку на Марс.