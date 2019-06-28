https://static.news.ru/photo/d92ec45e-99b9-11e9-96d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kira_Yarmysh/Twitter

Останкинский суд Москвы постановил арестовать на девять суток сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова за нарушения во время несогласованного митинга в поддержку Ивана Голунова 12 июня.

Шаведдинов признан виновным по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования»). Суд установил, что он 12 июня участвовал в акции в центре Москвы, выкрикивал лозунги, оскорбляющие сотрудников полиции, не реагировал на законные требования полицейских прекратить свои действия, – цитирует ТАСС представителя суда.

Шаведдинов стал первым участником акции, которому назначили арест. Остальные активисты получили штрафы.

Как писал News.ru, Руслана Шаведдинова задержали утром в пятницу, 28 июня, у подъезда дома в Москве. По словам соратника оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, шестеро силовиков с криками «Стоять!» запихнули Шаведдинова в затонированный автобус. В этот же день был задержан член Либертарианской партии России Павел Сайгин.