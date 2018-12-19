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Сотрудница НПО имени Лавочкина пошла на сделку со следствием

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общество [ версия для печати ]

Глава дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерина Аверьянова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Топ-менеджер обвиняется по делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации «Роскосмос».

В связи с этим СК решил изменить фигурантке дела меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее, как сообщал News.ru, суд санкционировал арест гендиректора предприятия Сергея Лемешевского, руководителя правового департамента предприятия Екатерины Аверьяновой и адвоката Игоря Третьякова. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемые заключали фиктивные договоры на оказание юридических услуг с конторой «Третьяков и партнёры». Общая сумма контрактов составила порядка 330 млн рублей, однако адвокатские услуги оказаны не были, а средства оказались выведенными в стороннюю компанию.


#суды #роскосмос #нполавочкина #мошенничество
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