Операторы сотовой связи подключили резервные каналы и перевели электроснабжение базовых станций на дизельные генераторы на пострадавших от наводнения территориях в Иркутской области.
По данным представителей компаний, в настоящее время абоненты не должны сталкиваться с ограничениями связи, передаёт
Ранее News.ru писал, что терапевты, хирурги и медсёстры Центрального военного округа (ЦВО) направлены в город Тулун Иркутской области для оказания помощи пострадавшим в результате наводнения, а также военнослужащим, которые задействованы в ликвидации его последствий.