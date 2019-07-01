https://static.news.ru/photo/cc5bba08-9be3-11e9-a45f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Операторы сотовой связи подключили резервные каналы и перевели электроснабжение базовых станций на дизельные генераторы на пострадавших от наводнения территориях в Иркутской области.

По данным представителей компаний, в настоящее время абоненты не должны сталкиваться с ограничениями связи, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что терапевты, хирурги и медсёстры Центрального военного округа (ЦВО) направлены в город Тулун Иркутской области для оказания помощи пострадавшим в результате наводнения, а также военнослужащим, которые задействованы в ликвидации его последствий.