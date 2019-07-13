https://static.news.ru/photo/d952eb04-a643-11e9-9b46-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН"Москва"

Около 300 волонтеров будут помогать верующим, желающим поклониться мощам Петра и Февронии в Москве. Святыни доставили из Мурома в храм Христа Спасителя на неделю.

Город готов, в Москве создан штаб. У нас организовано медицинское обеспечение, естественно, будет обеспечен общественный порядок, работают около 300 волонтеров. Всё, что нужно для того, чтобы люди спокойно могли прийти сюда и поклониться, организовано, — сказал журналистам руководитель департамента нацполитики Москвы Виталий Сучков.

По легенде, Феврония простолюдинка из Рязанских земель. Она пообещала излечить муромского князя Петра от проказы, если тот возьмёт её в жёны. Свою часть уговора девушка исполнила, а князь – нет. В итоге он заболел вновь: Феврония намеренно оставила на его теле один не исцелённый струп. Чтобы избавиться от болезни Петру пришлось взять-таки Февронию в жёны.

К концу жизни они приняли монашеский постриг и молили господа о том, чтобы умереть в один день и час. Так и случилось. Супругов похоронили в разных гробах, но на следующий день они вновь оказались вместе.

Пётр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года в качестве местночтимых святых.

Как писал News.ru, пресс-служба патриарха Московского и всея Руси опубликовала маршрут к мощам святых Петра и Февронии. Очередь будет формироваться на Пречистенской набережной от Крымского моста. Нужно двигаться по набережной, Соймоновскому проезду и далее — по улице Волхонка до центрального входа в храм.