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Сотни тысяч пассажиров досмотрели в метро в Новый год

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Сотрудники службы безопасности московского метро провели досмотр более 380 тыс. человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Больше 400 предметов, представляющих опасность и запрещённых к проносу в подземку, выявили при проверках.

В новогоднюю ночь также было обследовано 183 тыс. единиц багажа, передаёт сообщение пресс-службы транспортной системы АГН «Москва».

«Проверка багажа с помощью рентгенотелевизионных установок занимает всего пару минут, однако именно эти проверки обеспечивают всестороннюю защищённость пассажиров на станциях», — отметили в метрополитене.

Если у пассажира обнаруживают опасный предмет, его передают сотрудникам полиции. К ним отправляют и владельца запрещённой вещи.

Ранее News.ru писал, что станция «Охотный ряд» стала самой популярной у пассажиров московского метрополитена в новогоднюю ночь. Второе место завоевала «Пушкинская», третье — «Площадь Революции».


#метро #новыйгод #досмотр
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