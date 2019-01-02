Сотни тысяч пассажиров досмотрели в метро в Новый год

https://news.ru/storage/news/5204cca6ea560001e1f87f8845ed1888/9e75117e-89f3-432c-870f-d0896fa0750c_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники службы безопасности московского метро провели досмотр более 380 тыс. человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Больше 400 предметов, представляющих опасность и запрещённых к проносу в подземку, выявили при проверках.

В новогоднюю ночь также было обследовано 183 тыс. единиц багажа, передаёт сообщение пресс-службы транспортной системы АГН «Москва».

«Проверка багажа с помощью рентгенотелевизионных установок занимает всего пару минут, однако именно эти проверки обеспечивают всестороннюю защищённость пассажиров на станциях», — отметили в метрополитене.

Если у пассажира обнаруживают опасный предмет, его передают сотрудникам полиции. К ним отправляют и владельца запрещённой вещи.

Ранее News.ru писал, что станция «Охотный ряд» стала самой популярной у пассажиров московского метрополитена в новогоднюю ночь. Второе место завоевала «Пушкинская», третье — «Площадь Революции».