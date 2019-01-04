Сотни машин заблокированы в горах Крыма из-за схода снега

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Сошедший с гор снег заблокировал дорогу к популярному у туристов плато горы Ай-Петри в Крыму. Спуска ожидают порядка 150 автомобилей, сообщили в пресс-службе Крымавтодора.

«На данный момент наши сотрудники совместно с МЧС работают над устранением последствий лавины. Автомобили, которые ожидают спуска, не повреждены. Водители ожидают, когда расчистят дорогу», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря компании Ольгу Назарову.

Ранее главное управление МЧС России по Республике Крым объявило экстренное штормовое предупреждение в связи с опасностью схода снежных лавин, писал News.ru. Оно будет действовать с 4 по 6 января. Ведомство порекомендовало автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте, а в случае невозможности — быть предельно внимательными при движении, помнить о соблюдении дистанции и скоростного режима.