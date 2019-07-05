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Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что в Иркутской области в результате паводка серьёзно пострадали 3,5 тысячи домов. По словам политика, здания либо полностью разрушены, либо непригодны к восстановлению.

Он подчеркнул, что эта цифра является ориентировочной. Мутко пояснил, что ещё предстоит обследовать некоторые дома, сообщает РИА Новости. Ранее News.ru писал, что Мутко прибыл в Иркутскую область. Политик занялся оценкой...