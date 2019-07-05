Расширенная коллегия Главного управления МВД России по Москве обнародовала материалы, касающиеся незаконного оборота наркотиков в столице. По данным ведомства, с начала 2019 года в столице изъято 376,2 кг веществ.
Кроме того, московские силовики смогли пресечь 47 оптовых каналов поставки, передаёт
Ранее News.ru писал, что австралийский велогонщик Джек Бобридж получил тюремный срок за торговлю наркотиками. Суд города Перт признал спортсмена виновным в том, что он продал сотни таблеток экстази партнёру по национальной команде Алексу Макгрегору.