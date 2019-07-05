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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о включении профилактики прерывания беременности в перечень общественно-полезных услуг. В кабмине считают, что это решение позволит некоммерческим организациям получать субсидии на соответствующую деятельность в регионах.

По словам главы комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора Елены Тополевой-Солдуновой, документ касается кризисных центров для беременных и женщин с детьми, а также организаций, которые занимаются консультированием и психологической...