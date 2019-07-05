Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Свыше 500 человек дополнительно привлечены к работе по обработке багажа в московском аэропорту Шереметьево из-за задержек выдачи, сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

По её словам, на данный момент в воздушной гавани действует поэтапный перевод рейсов из терминала D.

Увеличена более чем на 200 человек штатная численность работников, непосредственно задействованных в обработке багажа, — уточнила она.

Короткова отметила, что к ним присоединились 300 сотрудников партнёрских компаний.

Представитель ММТП добавила, что также аэропорт планирует трудоустроить ещё 500 человек.

Как писал News.ru, ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что в Шереметьево проходит внутренняя проверка из-за задержек багажа.

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