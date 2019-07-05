Сотни человек дополнительно привлекли к работе с багажом в Шереметьево
Анастасия Андреева
13:29, 05 июля 2019
https://static.news.ru/photo/3b45be4e-9f10-11e9-9d6c-fa163e074e61_1024.jpgФото: Антон Кардашов/АГН «Москва»
Свыше 500 человек дополнительно привлечены к работе по обработке багажа в московском аэропорту Шереметьево из-за задержек выдачи, сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.
По её словам, на данный момент в воздушной гавани действует поэтапный перевод рейсов из терминала D.
Увеличена более чем на 200 человек штатная численность работников, непосредственно задействованных в обработке багажа, — уточнила она.
Короткова отметила, что к ним присоединились 300 сотрудников партнёрских компаний.
Представитель ММТП добавила, что также аэропорт планирует трудоустроить ещё 500 человек.