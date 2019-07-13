Фото: АГН «Москва»

В Москве прошёл санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России, директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. Акция собрала более четырёх тысяч человек.

Со сцены выступили глава коммунистов Геннадий Зюганов и депутат Госдумы Валерий Рашкин, которые требовали прекратить рейдерские атаки на совхоз им. Ленина, а также сам Грудинин. У власти есть такой принцип:...