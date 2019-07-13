Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
На сегодняшний день, со слов врачей, состояние девочки стабильное, с улучшением. Проводится необходимое комплексное лечение, — написала она в Instagram.
Аиша Ажигова была доставлена 4 июля в одну из больниц Назрани с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тёти, именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об истязании девочки. Ребёнка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Как ранее писал News.ru, жительнице Ингушетии Макке Ганиевой, обвиняемой в жестоком избиении малолетней племянницы Аиши Ажиговой, предъявлено обвинение.