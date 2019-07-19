Трёхлетняя девочка из России, отравившаяся наркотиком на Ибице, чувствует себя лучше.
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Ранее News.ru сообщал, что девочка оказалась на грани жизни и смерти из-за отравления наркотиком на Ибице. Её состояние медики оценивали как крайне тяжёлое. Родители заверили, что девочка могла найти экстази на полу в доме, где они остановились. Ребёнка пришлось эвакуировать в больницу вертолётом.
Это уже второе отравление детей наркотиками на острове за неделю. В среду в больницу Ибицы был доставлен ребёнок, отравившийся марихуаной.