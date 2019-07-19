https://static.news.ru/photo/79a341de-aae1-11e9-a108-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Трёхлетняя девочка из России, отравившаяся наркотиком на Ибице, чувствует себя лучше.

Как сообщает издание EFE , маленькая россиянка пока находится в больнице города Пальма, но она вышла из критического состояния, в котором была доставлена в медицинское учреждение после того, как случайно съела экстази.

Ранее News.ru сообщал, что девочка оказалась на грани жизни и смерти из-за отравления наркотиком на Ибице. Её состояние медики оценивали как крайне тяжёлое. Родители заверили, что девочка могла найти экстази на полу в доме, где они остановились. Ребёнка пришлось эвакуировать в больницу вертолётом.

Это уже второе отравление детей наркотиками на острове за неделю. В среду в больницу Ибицы был доставлен ребёнок, отравившийся марихуаной.