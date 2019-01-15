Состояние «арестованных» в Приморье косаток вновь проверят

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Амурская бассейновая природоохранная прокуратура приступила к проверке состояния содержащихся в бухте Средняя в Приморье косаток и белух в связи с обращениями, которые поступили от пяти экологических организаций.

Председатель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын сообщал, что ещё 9 января волонтёры организации обнаружили ледяную корку во внутренней акватории и на вольерах, которая может нанести вред животным.

«Хоть белухи и являются полярными китами, но они точно так же обмораживают спины и плавники, если достаточно долго находятся на поверхности. А если они находятся в таких стеснённых условиях: в ограниченных объёмах, в ограниченной подвижности, и при этом в охлаждённой воде, а если ещё и корм будет не совсем соответствовать требованиям, то есть большая опасность, что наиболее ослабленные животные могут заболеть пневмонией», — подчеркнул он.

В свою очередь научный сотрудник лаборатории исследования и загрязнения экологии Тихоокеанского института океанологии имени В.И. Ильичева, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников заявил, что угрозы для косаток и белух нет.

По его словам, первые содержатся в закрытых вольерах, где существенно теплее, а вторые — «спокойно поддерживают полыньи и лунки для дыхания даже зимой», передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что по решению Приморского краевого суда, арест косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье, отменён. Ходатайства об освобождении животных из-под ареста подавали сразу четыре компании: «Афалина», «Океанариум ДВ», ООО «Белый кит» и ООО «Сочинский дельфинарий».

Арестованных животных готовили к незаконной транспортировке в Китай. В ходе проверки условий и целей содержания в Средней бухте краснокнижных косаток и белух нашли нарушения со стороны и Росрыболовства, и компаний, которые отловили животных. Чтобы животных не вывезли из бухты, суд наложил обеспечительные меры.