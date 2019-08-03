Церемонию прощания с полицейским Ильмиром Хановым в Сургуте посетили больше сотни человек. Мужчину убил бывший сотрудник МЧС.
На мероприятие пришли родственники погибшего, его сослуживцы и местные чиновники, передаёт «
Ранее News.ru писал, что сургутские полицейские получили сообщение о подозрительном мужчине во дворе жилого дома и направились на проверку. Неизвестный повёл себя агрессивно и напал на силовиков с ножом, сообщили в местном УМВД. Позже стало известно, что преступник является экс-сотрудником МЧС.