https://static.news.ru/photo/e42591f0-b60e-11e9-a44b-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/СТВ Репортёр

Церемонию прощания с полицейским Ильмиром Хановым в Сургуте посетили больше сотни человек. Мужчину убил бывший сотрудник МЧС.

На мероприятие пришли родственники погибшего, его сослуживцы и местные чиновники, передаёт « Комсомольская правда ». Так, с представителем силового ведомства прощались глава городской администрации Вадим Шувалов и руководитель регионального УМВД Руслан Кондрашов.

Ранее News.ru писал, что сургутские полицейские получили сообщение о подозрительном мужчине во дворе жилого дома и направились на проверку. Неизвестный повёл себя агрессивно и напал на силовиков с ножом, сообщили в местном УМВД. Позже стало известно, что преступник является экс-сотрудником МЧС.