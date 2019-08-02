Мосгоризбирком провёл жеребьёвку бесплатного эфирного времени для кандидатов в Мосгордуму. На первом этапе определилось, когда и какие избирательные округа выйдут в эфир.
У нас есть два телеканала и два радиоканала, которые предоставят кандидатам бесплатное время в эфире: это «Москва 24» и «Москва Доверие» и радиостанции «Москва FM» и «Радио Москвы», — рассказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
По его словам, редакции данных теле- и радиоканалов предлагают предоставить каждому кандидату возможность представить свои предвыборные материалы три раза по одной минуте, что позволит им получить больше эфирного времени.
В рамках второго этапа окружные избирательные комиссии распределят в своих округах очерёдность выхода в эфир агитационных материалов кандидатов, передаёт
Как писал News.ru, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова посоветовала незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму решать проблемы путём переговоров с ЦИК, а не устраивать несанкционированные митинги.