https://static.news.ru/photo/e6e5c2d0-b509-11e9-b8ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosgorizbirkom.ru

Мосгоризбирком провёл жеребьёвку бесплатного эфирного времени для кандидатов в Мосгордуму. На первом этапе определилось, когда и какие избирательные округа выйдут в эфир.

У нас есть два телеканала и два радиоканала, которые предоставят кандидатам бесплатное время в эфире: это «Москва 24» и «Москва Доверие» и радиостанции «Москва FM» и «Радио Москвы», — рассказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, редакции данных теле- и радиоканалов предлагают предоставить каждому кандидату возможность представить свои предвыборные материалы три раза по одной минуте, что позволит им получить больше эфирного времени.

В рамках второго этапа окружные избирательные комиссии распределят в своих округах очерёдность выхода в эфир агитационных материалов кандидатов, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова посоветовала незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму решать проблемы путём переговоров с ЦИК, а не устраивать несанкционированные митинги.