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«Фейковые» новости пользуются популярностью

Jim West/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Статисты проанализировали количество выдуманных историй в 2018 году и сравнили с данными 2017 года. В прошлом году в интернете было опубликовано 20 923 сообщений, это на 5 тысяч больше, чем в 2017. При этом в средства массовой информации эти новости стали публиковать меньше.

Популярные «фейковые» темы аналитики компании «Медиалогия» вычислили по индексу цитируемости. На первом месте в рейтинге 2018 года — новость о признании в Москве однополого брака, заключённого россиянами в Дании. На втором месте — «кокаин, который доставили из Аргентины в Россию на самолёте секретаря совбеза Патрушева». Тройку самых известных фейков замыкает «Самый современный робот из телерепортажей о форуме в Ярославле оказался ростовой куклой».

Как сообщал News.ru, профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи хочет рассмотреть проект закона о запрете распространения фейковой общественно значимой информации. Обсуждение планируется провести 14 января во время расширенного заседания.


#фейки #СМИ #новости
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