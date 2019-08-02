https://static.news.ru/photo/c395edf2-b52f-11e9-b9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Парламентская газета» опубликовала рейтинг законов весенней сессии 2019 года, которые чаще всего обсуждали интернет-пользователи.

Лидером стал закон, который приравнивает ДТП по вине пьяных водителей к убийству. За ним следуют штрафы за оскорбление госсимволов и распространение фейковой информации. Третье место занял документ об электронном голосовании в Мосгордуму.

Согласно рейтингу , также популярными темами стали закон о защите Рунета, запрет на взыскание долгов с пенсий и пособий, наказание для главарей ОПГ, паллиативная помощь на дому и продление дачной амнистии.

Ранее News.ru писал, что в России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Новая льгота для россиян, попавших в трудную финансовую ситуацию, предоставляется на срок до шести месяцев.