«Парламентская газета» опубликовала рейтинг законов весенней сессии 2019 года, которые чаще всего обсуждали интернет-пользователи.
Лидером стал закон, который приравнивает ДТП по вине пьяных водителей к убийству. За ним следуют штрафы за оскорбление госсимволов и распространение фейковой информации. Третье место занял документ об электронном голосовании в Мосгордуму.
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Ранее News.ru писал, что в России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Новая льгота для россиян, попавших в трудную финансовую ситуацию, предоставляется на срок до шести месяцев.