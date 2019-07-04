https://static.news.ru/photo/9d2e5404-9e52-11e9-9dd5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Моряк Александр Авдонин, погибший при пожаре на глубоководном аппарате «Лошарик», был неисправимым оптимистом. Воспоминаниями о нём поделился друг и бывший сослуживец Антон Ватуля.

Служили в одном экипаже. Мы были самыми молодыми офицерами в экипаже. Саня Кавун и Саня Авдонин были лейтенантами, а я старлеем, — рассказал он в беседе с « 360 ».

Он отметил, что Авдонин был самым молодым офицером экипажа секретной подлодки. Он являлся капитаном 2-го ранга.

ЧП произошло 1 июля. В результате пожара на станции погибли 14 подводников. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа. В настоящее время с глубоководного аппарата извлечены только четыре тела. Остальные до сих пор остаются на борту под водой. Причиной ЧП стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Ранее News.ru писал, что в Кронштадте прошла панихида по погибшим подводникам. В мероприятии приняли участие моряки и офицеры Военно-морского флота России.