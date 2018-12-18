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Соседи передумали выселять онкобольных детей из дома

Samar Abu Elouf/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сотрудники ГСУ СКР и Черёмушкинской межрайонной прокуратуры города Москвы инициировали и провели встречу с жильцами, которые собирали подписи за выселение из их подъезда семьи с онкобольными детьми. Перед людьми выступили врачи и благотворители, которые ответили на все имеющиеся у них вопросы. 

В завершение встречи жители дома отказались от требований о выселении детей и заявили о намерении в дальнейшем оказывать содействие фонду в поддержке семей, сообщается на сайте ГСУ СКР. 

Ранее News.ru писал, что в Москве семья с онкобольными детьми была вынуждена покинуть съёмную квартиру после массовой травли со стороны соседей. Жители одного из домов в районе Коньково подписали петицию с требованием выселить жильцов. Квартиру для семьи арендовал благотворительный фонд «Подари жизнь». Сама хозяйка жилплощади активно выступала в защиту своих арендаторов, однако старшая по подъезду Елена Аллина собрала больше 40 подписей под коллективным письмом, которое направили в Роспотребнадзор. 


#москва #онкология #выселение #соседи
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