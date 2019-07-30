https://static.news.ru/photo/5eedb0de-b38a-11e9-87b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Российский суд вынес приговор гражданину США Дмитрию Котляренко, являющемуся пособником бывшего замглавы правительства Московской области — экс-министра финансов региона Алексея Кузнецова, который обвиняется в хищении из бюджета около 12 млрд рублей.

Судьям оказалось достаточно собранных следователями доказательств для заочного решения. Они признали Котляренко виновным в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации денежных средств (часть 3 статьи 174.1 УК РФ) и приговорили к 11 годам тюрьмы.

По данным следствия, в период с 2005 по 2008 годы осуждённый вошёл в состав организованной преступной группы, которую возглавлял Кузнецов.

В указанный период Котляренко похитил право требования задолженности у предприятий жилищно-коммунального хозяйства к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания», — говорится в сообщении СК.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет тюрьмы.

Ранее News.ru писал, что компетентные органы США отказали в экстрадиции Котляренко в Россию, и поэтому разбирательство прошло в его отсутствие.

Экс-министру финансов Подмосковья, который был экстрадированв Россию из Франции, подозревают в мошенничестве, растрате и легализации незаконно полученных доходов. В результате его действий ущерб бюджету составил 14 миллиардов рублей. Сейчас бывший чиновник находится в следственном изоляторе «Матросская тишина». Он изучает материалы уголовного дела — ему невдомёк, в чём именно его обвиняют.