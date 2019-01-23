Сообщения о переезде тигра Амура назвали беспредметными

Директор кубанского «Парка тигров» Александр Пшеничный заявил, что переезд тигра Амура, который известен дружбой с козлом Тимуром, из Приморского сафари-парка пока находится под вопросом.
«Пока не о чем разговор вести. Это беспредметно, одни только намерения», — передаёт слова Пшеничного РИА Новости.
В 2015 году дружба между Амуром и Тимуром стала сенсацией. Тигр не стал есть козла, которого привели к нему в вольер в качестве добычи, напоминает «Москва 24».
Как ранее писал News.ru, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в ходе одного из выступлений решил ради эффектного снимка укусить тигра, чтобы привлечь его внимание.