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Сообщения о переезде тигра Амура назвали беспредметными

Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Директор кубанского «Парка тигров» Александр Пшеничный заявил, что переезд тигра Амура, который известен дружбой с козлом Тимуром, из Приморского сафари-парка пока находится под вопросом.

«Пока не о чем разговор вести. Это беспредметно, одни только намерения», — передаёт слова Пшеничного РИА Новости.

В 2015 году дружба между Амуром и Тимуром стала сенсацией. Тигр не стал есть козла, которого привели к нему в вольер в качестве добычи, напоминает «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в ходе одного из выступлений решил ради эффектного снимка укусить тигра, чтобы привлечь его внимание.


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