https://static.news.ru/photo/c04a474a-b400-11e9-a9b8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв прокомментировал ситуацию вокруг госпитализации Алексея Навального. Он отметил её смехотворность в связи с попыткой привлечь к прояснению обстоятельств президента США Дональда Трампа.

Главу Белого дома кто-то специально пытался втянуть в это дело, отметил Соловьёв в своём Telegram-канале.

Нехорошо как-то с Трампом получилось, только он решил выяснить, что случилось с Навальным, как главврач НИИ имени Склифосовского заявил, что медики не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального. Вот кто и зачем втягивает Трампа в такие истории? — говорится в сообщении телеведущего.

Он также задаётся вопросом: будут извиняться «личные врачи» оппозиционера, заявившие о его возможном отравлении, и публиковать опровержения либеральные СМИ?

Ранее News.ru сообщал, что Трамп пообещал узнать детали об обстоятельствах госпитализации Навального. По словам американского лидера, информация о возможном отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией является для него новой. Так глава Белого дома ответил журналистам, когда те спросили у него об официальной реакции американской администрации на задержание российского политика и его возможное отравление.