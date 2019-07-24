https://static.news.ru/photo/5e354dc2-ae31-11e9-9eb0-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президента Украины Владимира Зеленского обидело поздравление российского лидера Владимира Путина в адрес нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, уверен телеведущий Владимир Соловьёв.

Зеленскому стало ещё обиднее, — написал Соловьёв в своём Telegram-канале.

Владимир Зеленский до сих пор не дождался поздравлений от Владимира Путина. На вопрос, когда президент РФ направит поздравительную телеграмму в Киев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что российский лидер обязательно поздравит своего коллегу с первыми успехами в деле.

Президент Российской Федерации Владимир Путин одним из первых направил поздравительную телеграмму экс-главе британского МИД Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии. Глава российского государства пожелал Джонсону успехов в ответственной деятельности во главе правительства. Ранее его избрали главой Консервативной партии. Накануне своего назначения на пост премьера он заявил, что среди его приоритетов на новой должности важное место занимает победа над оппозицией и осуществление Brexit до конца октября текущего года. Джонсон подчеркнул, что намерен «нанести поражение» Джереми Корбину и лейбористам, писал News.ru.