Российские власти должны пересмотреть действующее законодательство и скорректировать ст. 228 УК РФ о распространении наркотических средств.
Об этом на митинге в Москве в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
Я призываю внести изменения в Уголовный кодекс касательно ст. 228 УК РФ, а также проанализировать приговоры по этой статье в отношении журналистов, общественных, политических деятелей и гражданских активистов, — призвал журналист.
В столичном главке МВД РФ сообщили, что около 1,6 тысячи человек пришли на митинг в поддержку Голунова на проспекте Академика Сахарова. Сам же спецкор портала «Медуза» предпочёл остаться дома, писал News.ru.