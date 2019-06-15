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Около 1600 человек участвуют в митинге в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в Москве. Акция проходит на проспекте Академика Сахарова.

Проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нём принимают участие около 1 тыс. 600 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности, — сообщает пресс-служба главка столичного...