Телеведущий Владимир Соловьёв оперативно ответил Алексею Навальному, обнаружившему у него в Италии вид на жительство (ВНЖ). Он заявил, что обладает ВНЖ уже более 10 лет, и предположил, что данное «расследование» против него было заказным.
Этот статус у меня уже много лет. И он не даёт права на гражданство и не даёт права на работу, — написал Соловьёв в своём telegram-канале.
По словам Соловьёва, этот «тип визы» позволяет ему только находиться на территории Италии больше 90 дней.
Как писал News.ru, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у телеведущего Владимира Соловьёва вид на жительство в Италии. После проведённого расследования выяснилось, что вид на жительство в этой стране имеет не только Соловьёв, но и пятеро его детей.