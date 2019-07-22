https://static.news.ru/photo/908d89c8-ac98-11e9-8edd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vsoloviev.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв оперативно ответил Алексею Навальному, обнаружившему у него в Италии вид на жительство (ВНЖ). Он заявил, что обладает ВНЖ уже более 10 лет, и предположил, что данное «расследование» против него было заказным.

Этот статус у меня уже много лет. И он не даёт права на гражданство и не даёт права на работу, — написал Соловьёв в своём telegram-канале .

По словам Соловьёва, этот «тип визы» позволяет ему только находиться на территории Италии больше 90 дней.

Как писал News.ru, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у телеведущего Владимира Соловьёва вид на жительство в Италии. После проведённого расследования выяснилось, что вид на жительство в этой стране имеет не только Соловьёв, но и пятеро его детей.