https://static.news.ru/photo/a6da0c40-a308-11e9-9cc7-fa163e074e61_1024.jpg Памятник танкисту и пехотинцу на Прохоровском поле Фото: Chumakov Andrey/wikipedia.org

Популярный телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что на призывы снести памятник павшим в сражении под Прохоровкой в 1943 году нельзя реагировать, потому что люди просто пытаются переписать историю.

Ранее журналист немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал немедленно снести памятник Победы, установленный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе оборонительной фазы Курской битвы.

Зачем мы реагируем на не очень умных людей, которые пытаются не то чтобы пересмотреть историю, а немножечко в неё плюнуть, — отметил Соловьёв в интервью агентству « Ридус ».

Он подчеркнул, что все страны должны окончательно признать факт победы СССР над фашизмом. Кроме того, журналист Дмитрий Киселёв также прокомментировал этот инцидент.

Это мелкие попытки как-то оправдаться за то, что сделали немцы, — подчеркнул Киселёв.

Как писал News.ru, Соловьёв прокомментировал слова грузинского телеведущего, оскорбившего президента России Владимира Путина. Он призвал россиян «наказывать рублём» Грузию.