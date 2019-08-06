https://static.news.ru/photo/94156dfc-b83e-11e9-8222-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв прокомментировал информацию о том, что якобы ему в 2011 году предлагали работать на украинском телеканале «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Ранее Коломойский рассказал, что Соловьёву предлагали должность ведущего авторской программы и он всерьёз рассматривал это предложение.

Не вёл я ни с кем таких переговоров. Если бы меня звали на «1+1», я бы это предложение с удовольствием рассмотрел, — заявил Соловьев в интервью URA.RU .

По его мнению, олигарх является важной фигурой в украинском политическом истеблишменте, поэтому он с удовольствием с ним встретится и возьмёт интервью.

Как писал News.ru, Соловьёв возглавил список журналистов, которые пользуются у россиян наибольшим доверием. Он с большим отрывом опередил своих коллег по телевизионному цеху — таких как Дмитрий Киселёв, Владимир Познер или Ирада Зейналова. Таковы данные медиаисследования, проведённого социологическим центром Левада-Центр.