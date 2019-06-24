https://static.news.ru/photo/37680ada-967c-11e9-83e1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Facebook могут заблокировать после заявления вице-президента компании Ника Клегга о невиновности России в деле о вмешательстве в ход референдума Brexit, считает журналист Владимир Соловьёв.

Сейчас и его заклеймят, что он сам российский шпион, — заявил Соловьёв.

Экс-вице-премьер Великобритании, а ныне вице-президент Facebook Ник Клегг заявил в интервью BBC об отсутствии подтверждений влияния каких-либо внешних сил через соцсеть. Он уточнил, что компания дважды проанализировала данные по той же методологии, которая применялась после заявления ФБР о вмешательстве внешних сил с помощью Facebook в выборы президента США в 2016 году, информирует « Царьград ».

Ранее экс-глава британского МИДа Борис Джонсон выступил против переноса сроков Brexit. По его мнению, Великобритания должна покинуть Евросоюз к 31 октября. Лондон добьётся желаемого в переговорах с Брюсселем, если даст понять, что готов к выходу из ЕС без соглашения, писал News.ru.