Facebook могут заблокировать после заявления вице-президента компании Ника Клегга о невиновности России в деле о вмешательстве в ход референдума Brexit, считает журналист Владимир Соловьёв.
Сейчас и его заклеймят, что он сам российский шпион, — заявил Соловьёв.
Экс-вице-премьер Великобритании, а ныне вице-президент Facebook Ник Клегг заявил в интервью BBC об отсутствии подтверждений влияния каких-либо внешних сил через соцсеть. Он уточнил, что компания дважды проанализировала данные по той же методологии, которая применялась после заявления ФБР о вмешательстве внешних сил с помощью Facebook в выборы президента США в 2016 году, информирует «
Ранее экс-глава британского МИДа Борис Джонсон выступил против переноса сроков Brexit. По его мнению, Великобритания должна покинуть Евросоюз к 31 октября. Лондон добьётся желаемого в переговорах с Брюсселем, если даст понять, что готов к выходу из ЕС без соглашения, писал News.ru.