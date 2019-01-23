Соловьёв отреагировал на новое расследование Навального

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Владимир Соловьёв

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал новое расследование Фонда борьбы с коррупцией об элитной вилле в Италии за миллион евро. Журналист назвал опубликованное видео «анекдотом собачьим».

«Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал. Захочется купить где-нибудь ещё — где-нибудь ещё куплю. Налоги плачу, средства позволяют», — заявил Соловьёв в интервью изданию The Insider.

Прокомментировал телеведущий и информацию об автомобиле Maybach, который был куплен им за 15 миллионов рублей, а также штрафах за нарушение правил парковки.

«А у меня больше машин гораздо, и они все в базе. А вот то, что там нарушали правила водители, потому что я сам этой машиной не пользуюсь, это важно. Будут наказаны, кроме штрафа. Потому что в то время, которое там указано у Навального, я как раз работаю в эфире», — объяснился Соловьёв.

Как писал News.ru, 22 января на YouTube-канале Алексея Навального появилось очередное расследование, в рамках которого у телеведущего обнаружили ещё одну одну виллу на итальянском озере Комо, приобретённую в 2013 году за €1,021 млн.