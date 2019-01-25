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Соловьёв напугал политолога с Украины «иском» в суд

Владимир Соловьёв Станислав Красильников/ТАСС

Владимир Соловьёв

общество [ версия для печати ]

Телеведущий Владимир Соловьёв устроил розыгрыш для постоянного гостя программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» украинского политолога Вячеслава Ковтуна. Ему вручили фальшивую повестку в суд.

Перед этим во время съёмок передачи Ковтун назвал главу Минэнерго России Александра Новака «предателем номер один». Соловьёв тут же отметил, что за такие слова Ковтуну грозит иск за клевету. После эфира в гримёрку политолога вошёл человек, одетый в форму сотрудника полиции, и вручил ему конверт с «повесткой».

«Чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь», — написал Соловьёв в своём микроблоге в Twitter, а заодно выложил видео розыгрыша.

Ранее News.ru писал о том, как пользователи Интернета посмеялись над фотографией Соловьёва, сделанной после пробежки. 


#украина #видео #ВладимирСоловьев #розыгрыш
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