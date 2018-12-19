Соломин о Мартьянове: он болел очень долго

https://news.ru/storage/news/ba91a80f5f249206a599fa1c67b2a759/fb4e7976-98b6-402a-aa50-a569fabdfac6_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Соломин

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Мартьянова. По его словам, актёр болел очень долго и давно не выступал.

«Всегда жалко человека, когда уходит из жизни. Больше ничего сказать не могу», - сказал режиссёр телеканалу РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что заслуженный артист России Олег Мартьянов умер в Москве на 67-м году жизни. Он работал в труппе Малого театра с 1973 года. Коллеги актёра принесли свои соболезнования его родственникам.

Олег Мартьянов наиболее известен по роли Виктора в кинокартине «Голубка» (1978). Всего он исполнил более 70 ролей как на родине, так и в других странах. Также артист озвучивал множество аудиокниг, среди которых «Этюд в багровых тонах», «Князь Серебряный», «Алиса в Стране чудес», «Оливер Твист» и другие.