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Соломин о Мартьянове: он болел очень долго

Юрий Соломин Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Соломин

общество [ версия для печати ]

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Мартьянова. По его словам, актёр болел очень долго и давно не выступал.

«Всегда жалко человека, когда уходит из жизни. Больше ничего сказать не могу», - сказал режиссёр телеканалу РЕН ТВ

Ранее News.ru писал, что заслуженный артист России Олег Мартьянов умер в Москве на 67-м году жизни. Он работал в труппе Малого театра с 1973 года. Коллеги актёра принесли свои соболезнования его родственникам.

Олег Мартьянов наиболее известен по роли Виктора в кинокартине «Голубка» (1978). Всего он исполнил более 70 ролей как на родине, так и в других странах. Также артист озвучивал множество аудиокниг, среди которых «Этюд в багровых тонах», «Князь Серебряный», «Алиса в Стране чудес», «Оливер Твист» и другие.


#АКТЕР #Соломин #Мартьянов
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